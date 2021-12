Il Papa e la lezione sulla "democrazia in pericolo" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una lezione sulla democrazia, dopo l’importante discorso tenuto ad Atene, quella di Papa Francesco che ha parlato agli inviati delle testate italiane ed internazionali, a bordo dell’aereo che lo ha ricondotto a Roma dopo il suo viaggio di cinque giorni a Cipro ed in Grecia. Ma è sulle dimissioni dell’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit che il Pontefice ha stupito tutti, perché ha detto che le ha accettate “non sull’altare della verità ma dell’ipocrisia”. Perché “la nostra Chiesa non è abituata ad avere un vescovo peccatore”, come era San Pietro. E ha aggiunto: ”I peccati della carne non sono i più gravi”. Il Pontefice ha spiegato che dire no ai populismi non vuol dire negare il rispetto all’identità dei singoli Paesi, a favore di un governo sovranazionale che prende le decisioni per tutti. E che bisogna evocare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una, dopo l’importante discorso tenuto ad Atene, quella diFrancesco che ha parlato agli inviati delle testate italiane ed internazionali, a bordo dell’aereo che lo ha ricondotto a Roma dopo il suo viaggio di cinque giorni a Cipro ed in Grecia. Ma è sulle dimissioni dell’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit che il Pontefice ha stupito tutti, perché ha detto che le ha accettate “non sull’altare della verità ma dell’ipocrisia”. Perché “la nostra Chiesa non è abituata ad avere un vescovo peccatore”, come era San Pietro. E ha aggiunto: ”I peccati della carne non sono i più gravi”. Il Pontefice ha spiegato che dire no ai populismi non vuol dire negare il rispetto all’identità dei singoli Paesi, a favore di un governo sovranazionale che prende le decisioni per tutti. E che bisogna evocare ...

