Il no vax positivo che rifiutava le cure trovato morto dentro casa a Padova (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si era ammalato di Covid, ma oltre a non essere vaccinato si rifiutava perfino di farsi curare. Così Marco Grasso, 46enne residente a Salboro, una frazione di Padova, è stato trovato morto dentro casa questa mattina dai soccorritori del 118, allertati dai vicini che avevano smesso di sentirlo tossire. Grasso stava male, e le sue condizioni continuavano a peggiorare, manifestando segni sempre più evidenti della malattia. Marco Grasso, il no vax che rifiutava le cure Qualche giorno fa, sempre su segnalazione di alcuni vicini, il personale di emergenza era intervenuto nella sua abitazione: in quella occasione, malgrado le pessime condizioni di salute, aveva cacciato via tutti rifiutando le cure e il ricovero. Ora la salma è a disposizione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si era ammalato di Covid, ma oltre a non essere vaccinato siperfino di farsi curare. Così Marco Grasso, 46enne residente a Salboro, una frazione di, è statoquesta mattina dai soccorritori del 118, allertati dai vicini che avevano smesso di sentirlo tossire. Grasso stava male, e le sue condizioni continuavano a peggiorare, manifestando segni sempre più evidenti della malattia. Marco Grasso, il no vax cheleQualche giorno fa, sempre su segnalazione di alcuni vicini, il personale di emergenza era intervenuto nella sua abitazione: in quella occasione, malgrado le pessime condizioni di salute, aveva cacciato via tutti rifiutando lee il ricovero. Ora la salma è a disposizione ...

Advertising

nrostanner : RT @Alessandrogr456: NEGATIVOOOO?? Grande vaccino???? Cioè, ho letteralmente dormito in una stanza chiusa con un positivo per 7 giorni sia qu… - g_zerbato : RT @maik89369417: @enricoballetto Azzardo un'ipotesi. I non vax sono tutti asintomatici, si tamponano per il GP. Se un vax si tampona lo f… - vale_ria_ : Le notizie in #Draghistan . MEDIA: I vaccinati sono immunizzati P.D.C.??: Con il greenpass avremo la sicurezza di s… - patrizissima : @Lisaonthesofa Nemmeno io avrei mandato figlia a casa di no vax. Tuttavia devo dire che in classe di mia figlia c'è… - maik89369417 : @enricoballetto Azzardo un'ipotesi. I non vax sono tutti asintomatici, si tamponano per il GP. Se un vax si tampon… -