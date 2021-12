Il contratto firmato coi portoghesi, bomba a Report: banchi a rotelle, lo scandalo si ingrossa. E il generale Figliuolo... (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuova puntata di Report quella in onda lunedì 6 dicembre su Rai 3. In studio Sigfrido Ranucci parlerà dei temi più dibattuti della settimana: dal calcio alle difficoltà di produrre energia green. Occhi infatti puntati sulle plusvalenze sospette. In "Febbre a 90" di Daniele Autieri si parla dell'inchiesta per la quale sono stati indagati i vertici della Juve e con una serie di documenti riservati e inediti, in parte analisi dell'Agenzia delle Entrate e in parte degli organi di controllo sul calcio, verrà mostrata la reale situazione finanziaria delle principali squadre di calcio italiane, i ritardi dei pagamenti degli stipendi dei calciatori, ma anche dei debiti tributari e pensionistici. Poi è la volta dei banchi a rotelle. Con il servizio "Scuola a rotelle" di Rosamaria Aquino si parla dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuova puntata diquella in onda lunedì 6 dicembre su Rai 3. In studio Sigfrido Ranucci parlerà dei temi più dibattuti della settimana: dal calcio alle difficoltà di produrre energia green. Occhi infatti puntati sulle plusvalenze sospette. In "Febbre a 90" di Daniele Autieri si parla dell'inchiesta per la quale sono stati indagati i vertici della Juve e con una serie di documenti riservati e inediti, in parte analisi dell'Agenzia delle Entrate e in parte degli organi di controllo sul calcio, verrà mostrata la reale situazione finanziaria delle principali squadre di calcio italiane, i ritardi dei pagamenti degli stipendi dei calciatori, ma anche dei debiti tributari e pensionistici. Poi è la volta dei. Con il servizio "Scuola a" di Rosamaria Aquino si parla dei ...

