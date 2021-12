Grey’s Anatomy 17 verso l’addio a Jackson e a Derek negli episodi del 6 dicembre su La7

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Glidi17 in onda lunedì 6su La7 preparano il terreno ad un altro grande addio alla serie: dopo quello di Justin Chambers nella stagione precedente, quest’ultima ha visto uscire di scena l’ennesimo volto storico del cast, Jesse Williams. Su La717 prosegue con la programmazione di duea settimana ogni lunedì in prima serata: il 6è la volta dei capitoli 12 e 13, nei quali prosegue la morsa della pandemia sull’ospedale di Seattle, mentre i singoli medici affrontano scelte di vita decisive dettate anche dalle conseguenze dell’emergenza Covid, come l’intenzione di Jo di cambiare specializzazione da chirurgia a ostetricia e quella didi dedicare tempo e risorse ...