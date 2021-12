Green pass, tutti i chiarimenti del governo: senza vaccino in zona arancione niente caffè al bancone né palestra – Il documento completo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un documento di 8 pagine, diviso in 13 ambiti per spiegare, punto per punto, tutto quello che è consentito – o meno – fare a chi è senza Green pass, a chi ha un Green pass ‘base’ e chi è in possesso del ‘rafforzato’ in ogni fascia di rischio, dalla bianca all’arancione (Qui tutte le novità da lunedì 6 anche in zona bianca). Il governo ha pubblicato le Faq, cioè le risposte alle domande più frequenti, per chiarire tutti i punti ancora in sospeso – soprattutto in caso di cambio di zona – su spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Undi 8 pagine, diviso in 13 ambiti per spiegare, punto per punto, tutto quello che è consentito – o meno – fare a chi è, a chi ha un‘base’ e chi è in possesso del ‘rafforzato’ in ogni fascia di rischio, dalla bianca all’(Qui tutte le novità da lunedì 6 anche inbianca). Ilha pubblicato le Faq, cioè le risposte alle domande più frequenti, per chiarirei punti ancora in sospeso – soprattutto in caso di cambio di– su spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in ...

