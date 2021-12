Green pass | nell’Avellinese 6 sanzionati | controllate oltre 480 persone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –480e sei sanzioni comminate nei confronti di altrettantenon in regola con le certificazioni previste dalle nuove norme entrate oggi in vigore per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19. E’ questo il primo provvisorio bilancio registrato in provincia di Avellino dove i controlli sul cosiddetto Superhanno riguardato prevalentemente gli esercizi commerciali, dove nessuna criticità è stata registrata, e il trasporto pubblico locale. Nel corso dei controlli alle fermate in salita e in discesa dai bus, le forze dell’ordine insieme al personale dell’Air, la società che gestisce il trasporto urbano ed extraurbano in Irpinia, sono statisei viaggiatori. Monitoraggi e ...