Green pass: Giani, 'Nessun contraccolpo per entrata in vigore nuovo decreto'

Firenze, 6 dic. - (Adnkronos) - Nella prima giornata di entrata in vigore del nuovo decreto sul Green pass non ci sono stati contraccolpi in Toscana. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani dopo aver preso visione dei risultati dei primi controlli su mezzi di trasporto e uffici pubblici. "Con l'83,3% di popolazione coperta dal vaccino - ha detto Giani - la Toscana ha dimostrato di essere una regione con una forte cultura della vaccinazione, cosa di cui ringrazio i cittadini. Questo ci aiuta ad avere meno problemi anche nel far rispettare le nuove misure legate al nuovo Green pass rafforzato, entrate in vigore stamani. Dai controlli effettuati emerge che non si sono ..."

