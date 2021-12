Green pass base e rafforzato: cosa si può fare da oggi e come funzionano i controlli su bus e ristoranti (Di lunedì 6 dicembre 2021) oggi, 6 dicembre, entra in vigore il Super Green pass fino al 15 gennaio. E mentre il governo Draghi ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le Faq che spiegano come funzionano la Certificazione verde Covid-19 base e rafforzata e disciplinano cosa si può fare e non fare a Natale e Capodanno, da oggi scattano anche i controlli su bar, ristoranti e, soprattutto, sui trasporti pubblici locali. A Roma si parte dalle 5 del mattino con controlli a campione in 67 tra capolinea e fermate degli autobus e della metro. Li effettueranno le forze dell’ordine, come deciso dal prefetto Matteo Piantedosi. A Milano le squadre saranno miste, come ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dicembre, entra in vigore il Superfino al 15 gennaio. E mentre il governo Draghi ha pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le Faq che spieganola Certificazione verde Covid-19e rafforzata e disciplinanosi puòe nona Natale e Capodanno, dascattano anche isu bar,e, soprattutto, sui trasporti pubblici locali. A Roma si parte dalle 5 del mattino cona campione in 67 tra capolinea e fermate degli autobus e della metro. Li effettueranno le forze dell’ordine,deciso dal prefetto Matteo Piantedosi. A Milano le squadre saranno miste,ha ...

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - diacovincenzo : RT @cinziacaporale: Il nome di Rodotà verrà tolto, l’evento No Green Pass di Cacciari-Agamben non lo citerà. M. L. Rodotà, ha provato a fer… - Frilla50224383 : @gianni_pinelli ... le sue battute sarcastiche e unidirezionali l'hanno portata da Fazio. In quel programma non ti… -