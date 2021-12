Gf Vip a luci rosse: la “mano artistica” finisce proprio lì (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovo avvicinamento nella casa del GF Vip. I due concorrenti sono sempre più vicini. Ecco cosa è successo tra di loro che non è passato inosservato dal web. GF VipQuesta sera, lunedì 6 dicembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima eliminazione dalla casa ha visto protagonista Clarissa, una delle sorelle Selassie che ha lasciato di stucco moltissimi spettatori che non si aspettavano questo risultato. Negli ultimi giorni si è parlato della discussione avvenuta tra Manuel e Lulù, che appaiono sempre più distanti e ormai ai ferri corti. Questi sono stati fin dall’inizio al centro dell’attenzione del pubblico, del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Oltre a Manuel e Lulù, ad accedere i social in merito al GF Vip è anche il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovo avvicinamento nella casa del GF Vip. I due concorrenti sono sempre più vicini. Ecco cosa è successo tra di loro che non è passato inosservato dal web. GF VipQuesta sera, lunedì 6 dicembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ultima eliminazione dalla casa ha visto protagonista Clarissa, una delle sorelle Selassie che ha lasciato di stucco moltissimi spettatori che non si aspettavano questo risultato. Negli ultimi giorni si è parlato della discussione avvenuta tra Manuel e Lulù, che appaiono sempre più distanti e ormai ai ferri corti. Questi sono stati fin dall’inizio al centro dell’attenzione del pubblico, del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Oltre a Manuel e Lulù, ad accedere i social in merito al GF Vip è anche il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due ...

Advertising

guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LUCI ROSSE NELLA CASA LE ACCENDE BIAGIO CON MIRIANA Il furbo pugliese si da fare con Miri… - LaPapessa_ : @Dante81515939 Un po’ come i vip in tv che tra le paillettes e le luci dei riflettori celano tutta la loro miseria ????? - FabioTripodi78 : @AlessioBuzzanca Anche perché non ci saranno luci spente a Napoli, fiaccolate e accendini, passerelle di vip e ex g… - Humana83 : io voglio sapere come fanno a fare degli alberi così luminosi e sberluccicosi i Vip?? ?? il mio è basso.. con una se… - corrmezzogiorno : #Napoli Fotostory |Alberi e luci, è già Natale nelle case di vip, calciatori e influ... -