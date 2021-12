Docente Aggredita da un Genitore | il Sociologo sul Caso | Episodi Come Questo Capiteranno Sempre più Spesso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Docente Aggredita

...dal dire che tutto è finito in una bolla di sapone (sia pur tossica) in quanto la testata... Di Guido Cappelli,di Letteratura italiana, Università degli Studi di Napoli L'Orientale 04.Una mamma si è resa responsabile di un'aggressione alladel proprio figlio all'uscita da ...la fine delle lezioni e quando la maestra è uscita e stava per entrare nella sua auto l'ha...La dirigente ha comunicato la sospensione delle attività didattiche per oggi in osservanza delle recenti indicazioni per l’individuazione e la gestione dei casi Covid in ambito scolastico ...A Catania, un'insegnante viene aggredita a calci e pugni dalla mamma di un ex alunno: il movente potrebbe essere un rimprovero.