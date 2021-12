Dal Pnrr una valanga di fondi per l’edilizia popolare, Russo, “Giunta monrealese corra” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Dal governo nazionale assegnati 233 milioni di euro per le case popolari degli iacp e dei comuni siciliani”. Lo dice Tonino Russo in una nota. Il governo nazionale ha da qualche mese assegnato anche alla nostra Regione i fondi per la ristrutturazione edilizia delle residenze popolari di proprietà degli iacp e dei comuni siciliani. Si (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Dal governo nazionale assegnati 233 milioni di euro per le case popolari degli iacp e dei comuni siciliani”. Lo dice Toninoin una nota. Il governo nazionale ha da qualche mese assegnato anche alla nostra Regione iper la ristrutturazione edilizia delle residenze popolari di proprietà degli iacp e dei comuni siciliani. Si (Monrealelive.it)

