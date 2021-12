Covid oggi Francia, nuova stretta: chiudono le discoteche (Di lunedì 6 dicembre 2021) nuova stretta anti contagi Covid in Francia, dove il primo ministro Jean Castex ha annunciato la chiusura delle discoteche per quattro settimane a partire da venerdì. Il premier ha anche auspicato un rafforzamento del telelavoro nelle imprese private, da praticarsi due-tre giorni a a settimana nel privato e tre giorni nel pubblico. C’è poi l’invito a limitare la convivialità nella vita privata e a rinunciare a festività natalizie, seminari e feste di pensionamento al lavoro. Alle scuole elementari si passa al livello 3 del protocollo, con mascherine anche a ricreazione e misure per evitare affollamenti a mensa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021)anti contagiin, dove il primo ministro Jean Castex ha annunciato la chiusura delleper quattro settimane a partire da venerdì. Il premier ha anche auspicato un rafforzamento del telelavoro nelle imprese private, da praticarsi due-tre giorni a a settimana nel privato e tre giorni nel pubblico. C’è poi l’invito a limitare la convivialità nella vita privata e a rinunciare a festività natalizie, seminari e feste di pensionamento al lavoro. Alle scuole elementari si passa al livello 3 del protocollo, con mascherine anche a ricreazione e misure per evitare affollamenti a mensa. L'articolo proviene da Italia Sera.

