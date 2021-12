Cosa fare a Napoli l’8 dicembre, Immacolata, col Green Pass. E nei giorni successivi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Se avete il Green Pass anti Covid, state dando uno sguardo preoccupato al meteo e state cercando qualCosa di originale da fare il giorno dell’Immacolata, dopodomani, che apre di fatto le festività natalizie, a Napoli, c’è un appuntamento che potrà interessarvi. Mercoledì 8 dicembre, alle ore 21.00, avrà luogo, infatti, nella Galleria Borbonica, una nuova serata dedicata al “Concerto al buio”. “Una esperienza sensoriale unica al mondo”, si legge in una nota dell’organizzazione. Perchè il pubblico prima “viene accolto da una luce soffusa”. Poi, “pian piano, le luci calano fino a raggiungere il buio più totale”. A quel punto, “la capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Se avete ilanti Covid, state dando uno sguardo preoccupato al meteo e state cercando qualdi originale dail giorno dell’, dopodomani, che apre di fatto le festività natalizie, a, c’è un appuntamento che potrà interessarvi. Mercoledì 8, alle ore 21.00, avrà luogo, infatti, nella Galleria Borbonica, una nuova serata dedicata al “Concerto al buio”. “Una esperienza sensoriale unica al mondo”, si legge in una nota dell’organizzazione. Perchè il pubblico prima “viene accolto da una luce soffusa”. Poi, “pian piano, le luci calano fino a raggiungere il buio più totale”. A quel punto, “la capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, ...

