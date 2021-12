Coronavirus Toscana: 7 morti (5 uomini e 2 donne, età media 82), oggi 6 dicembre. Crescono i contagi: 544 (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Toscana oggi 6 dicembre si registrano 7 morti per corionavirus: 5 uomini e 2 donne con età media di 82anni. Sono 7.430 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Sono 305.269 i casi di positività al Coronavirus, 544 in più rispetto a ieri (515 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Insi registrano 7per corionavirus: 5e 2con etàdi 82anni. Sono 7.430 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Sono 305.269 i casi di positività al, 544 in più rispetto a ieri (515 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post.

