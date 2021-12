Conte rinuncia alla candidatura alle suppletive alla Camera

Advertising

Il passo indietro dell'ex premier nonostante l'accordo con i dem. La mossa di Calenda, che lo ha sfidato apertamente, ha cambiato le carte in tavolaalla candidatura alla Camera nel collegio Roma 1 lasciato libero da Roberto Gualtieri dopo l'elezione a sindaco. Il nome dell'ex premier era stato proposto da Enrico Letta, segretario ...... elenchi, ormai inutili, basta citare l'opportunità non colta delle Olimpiadi 2024, la cui... emerse durante il suo periodo di Ministro dell'Economia nel Governo2, essere all'altezza ...Il passo indietro dell'ex premier nonostante l'accordo con i dem. La mossa di Calenda, che lo ha sfidato apertamente, ha cambiato le carte in tavola ...Giuseppe Conte non può restare fuori dal Parlamento italiano, sia pure in una legislatura quasi al termine (nel 2023, ammesso che non si voti prima ma è improbabile). Non ...