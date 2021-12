Colle, Prodi si tira indietro. Draghi e Berlusconi in vetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fuori i secondi. Manca più di un mese all'elezione del nuovo capo dello Stato, politicamente un'era glaciale e quindi, hai visto mai, può succedere di tutto e il contrario di tutto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fuori i secondi. Manca più di un mese all'elezione del nuovo capo dello Stato, politicamente un'era glaciale e quindi, hai visto mai, può succedere di tutto e il contrario di tutto

Ultime Notizie dalla rete : Colle Prodi Il traditore leale: Franceschini e l'ultima ambizione del Colle ... nel 2009 il fondatore si dimette e lui viene eletto come segretario di transizione grazie ai voti di Pier Luigi Bersani ottenuti, nonostante la larvata ostilità di Romano Prodi e Massimo D'Alema, in ...

Fuori i secondi sul Quirinale: si tira indietro anche Prodi. Draghi e Berlusconi in vetta ... e che quelli che ci hanno provato sono sempre stati impallinati dagli amici, è proprio un leader che la gente dice di volere sul Colle. SuperMario, il Cav e persino Prodi, che pure si è chiamato ...

Prodi rimpiange la patrimoniale fallita. E si tira indietro dal Colle il Giornale Cosa fanno e dicono Prodi e Berlusconi sul Quirinale Che cosa succede e non succederà nella partita del Quirinale. I Graffi di Damato. Nel giorno peraltro dell’entrata in vigore del green pass in versione super ci sarebbe da chie ...

Il traditore leale: Franceschini e l’ultima ambizione del Colle Il vero ostacolo sulla via per il Quirinale di Mario Draghi è il ministro della Cultura, che può diventare il punto di riferimento di tutti i parlamentari che cercano qualcuno capace di arginare l’asc ...

