Clamoroso Rai, Torna il Commissario Montalbano ma senza Zingaretti. “Lo sostituiamo, ecco con chi. E’ Colpa sua”. Fan stupiti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Commissario Montalbano avrà una serie tv anche senza Luca Zingaretti? La direttrice di Rai Fiction non lo esclude affatto, anzi. ecco cosa ha rivelato come riportato da Tv Blogo: “Come sa, a oggi Luca Zingaretti non vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche senza Zingaretti, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarci“. Così, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un’intervista a Tivù annuncia che la tv pubblica sta valutando di realizzare una serie tv sul Commissario Montalbano senza Luca Zingaretti, nel caso in cui l’attore confermasse definitivamente l’intenzione di fermarsi. A proposito di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilavrà una serie tv ancheLuca? La direttrice di Rai Fiction non lo esclude affatto, anzi.cosa ha rivelato come riportato da Tv Blogo: “Come sa, a oggi Lucanon vorrebbe continuare. Noi stiamo comunque ragionando con Palomar su un’ipotesi di serialità, anche, perché questa serie è troppo amata dal pubblico per rinunciarci“. Così, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in un’intervista a Tivù annuncia che la tv pubblica sta valutando di realizzare una serie tv sulLuca, nel caso in cui l’attore confermasse definitivamente l’intenzione di fermarsi. A proposito di ...

