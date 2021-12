Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi ma sbaglia numero: al telefono risponde un signore, imbarazzo in studio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre 2021, Maria De Filippi ha spento 60 candeline. In occasione della puntata di Che Tempo Che Fa, anche Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno voluto renderle omaggio, tentando di contattarla telefonicamente. Tentativo clamorosamente fallito. “Maria ha tantissimi numeri, ecco questo dovrebbe essere quello giusto”, ha esordito Lucianina avviando la chiamando con il vivavoce attivo. Qualche squillo e poi: “Pronto Maria?”. Ma dall’altra parte della cornetta c’è un signore, che ha replicato: “Pronto? No, ha sbagliato numero“. Allora la comica torinese: “Ma come ho sbagliato numero? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo”. “Ma era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre 2021,Deha spento 60 candeline. In occasione della puntata di CheChe Fa, anchee Fabio Fazio hanno voluto renderle omaggio, tentando di contattarla telefonicamente. Tentativo clamorosamente fallito. “ha tantissimi numeri, ecco questo dovrebbe essere quello giusto”, ha esordito Lucianina avviando lando con il vivavoce attivo. Qualche squillo e poi: “Pronto?”. Ma dall’altra parte della cornetta c’è un, che ha replicato: “Pronto? No, hato“. Allora la comica torinese: “Ma come hoto? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo”. “Ma era ...

