Champions League, Inter: Inzaghi perde Correa ma ritrova De Vrij (Di lunedì 6 dicembre 2021) La sfida tra Real Madrid e Inter di martedì 7 dicembre è valida per il primo posto nel girone D della Uefa Champions League 2021/2022. Dopo l’ultimo allenamento di oggi, 6 dicembre, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha ricevuto due notizie, una cattiva e una buona. La cattiva riguarda gli esami a cui si è sottoposto Joaquin Correa, uscito dolorante nella gara di sabato 4 dicembre contro la Roma. Il club poi ha diramato una nota nella quale spiega le condizioni del giocatore: “L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. Di contro, Inzaghi può consolarsi con il rientro di Stefan De Vrij al centro della difesa accanto a Skriniar e Bastoni. Dumfries, fresco ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) La sfida tra Real Madrid edi martedì 7 dicembre è valida per il primo posto nel girone D della Uefa2021/2022. Dopo l’ultimo allenamento di oggi, 6 dicembre, l’allenatore dell’Simoneha ricevuto due notizie, una cattiva e una buona. La cattiva riguarda gli esami a cui si è sottoposto Joaquin, uscito dolorante nella gara di sabato 4 dicembre contro la Roma. Il club poi ha diramato una nota nella quale spiega le condizioni del giocatore: “L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. Di contro,può consolarsi con il rientro di Stefan Deal centro della difesa accanto a Skriniar e Bastoni. Dumfries, fresco ...

Advertising

sportface2016 : #UCL | #Porto-#AtleticoMadrid, emergenza in difesa per i Colchoneros: #Simeone arretra #Kondogbia - sportface2016 : #UCL, #RealMadrid - #Inter. #Inzaghi perde #Correa ma ritrova #DeVrij - andreastoolbox : Milan Liverpool, curiosità e statistiche sul match di Champions League | Sky Sport - sportli26181512 : Milan-Liverpool, curiosità e statistiche sul match di Champions League: Martedì 7 dicembre il Milan si gioca la qua… - YBah96 : RT @sportface2016: #UCL | #Porto-#AtleticoMadrid, emergenza in difesa per i Colchoneros: #Simeone arretra #Kondogbia -