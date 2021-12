Calcio | Milan Lesione al muscolo dell' adduttore per Pellegri

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - damore_marco : Milan e Inter due grandi squadre per gioco, struttura e mentalità. Peccato che gli Dei del calcio ci abbiano decima… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic show: 'Ho giocato con Paolo Maldini e con Daniel. Vediamo se riesco a farlo anche con suo figlio...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La vittoria dello Scudetto sembra diventata una questione tra Inter, Napoli, Milan ed Atalanta - napolimagazine : SERIE A - La vittoria dello Scudetto sembra diventata una questione tra Inter, Napoli, Milan ed Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan

La Gazzetta dello Sport

Nell'ultimo week - end di campionato, ilsi è ripreso la vetta della classifica grazie al successo ottenuto a San Siro contro la Salernitana. I rossoneri hanno avuto modo di ruotare gli uomini e di far riposare qualche elemento ...Martedì e mercoledì si giocherà l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League. L'Inter si gioca il primo posto nel Gruppo D sfidando il Real Madrid al Santiago Bernabeu mentre ilcerca la qualificazione - i rossoneri devono sperare in un risultato positivo anche in Porto - Atletico Madrid - nel match del Meazza contro il Liverpool. Mercoledì, invece, scenderanno in campo ...È l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il giocatore del Milan dopo la forte contusione muscolare alla coscia posteriore destra rimediata contro la Salernitana sabato. Lo rende noto il ...L'Inter continua dritta verso il suo obiettivo in campionato, ossia quello di collezionare quanti più punti possibili prima della fine del girone L'Inter continua dritta verso il suo obiettivo in camp ...