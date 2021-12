Calcio | Empoli vittorioso in rimonta sull’Udinese nel primo posticipo della 16a giornata di Serie A 2021-2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Vittoria importante per l’neltendente all’imbruniresedicesimadi. La squadra toscana sconfigge l’Udinese incon il punteggio di 3-1, imbastendo un grande secondo tempo e lanciandosi all’11° posto in classifica con 23 punti, mentre l’Udinese resta al 14° a quota 16. I primi a farsi pericolosi, in avvio, sono proprio i padroni di casa, con un gran rasoterra di Zurkowski deviato da Silvestri. Successivamente, al 19?, Cutrone, sugli sviluppi di una punizione, spaventa ancora il portiere avversario. Tre minuti dopo, però, è l’Udinese a segnare con Deulofeu, che sfrutta un uno-due con Success e batte Vicario di destro siglando la quarta rete in stagione. Negli ultimi dieci minuti le occasioni si ...