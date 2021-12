Calciatore del mese AIC: premiato Vlahovic. L’annuncio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Calciatore del mese AIC: Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, si è aggiudicato il premio di novembre 2021 Quattro candidature per il premio di Calciatore di novembre AIC probabilmente erano troppo poche. Già decidere tra i quattro candidati che alla fine abbiamo scelto sarà stato difficile. C’era da scegliere tra il grande novembre di Duvan Zapata, che con i suoi tre gol consecutivi a Cagliari, Spezia e Juventus ha suggellato un momento di forma straordinario; il momento stellare di Mario Pasalic, con ben sei gol all’attivo nelle quattro partite giocate; la nuova dimensione di Marcelo Brozovic, sempre più fulcro del gioco e leader tecnico dell’Inter; e lo stato di grazia di Dusan Vlahovic, che di pura volontà sta trascinando la Fiorentina in zone di classifica a cui non era più abituata. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)delAIC: Dusan, attaccante della Fiorentina, si è aggiudicato il premio di novembre 2021 Quattro candidature per il premio didi novembre AIC probabilmente erano troppo poche. Già decidere tra i quattro candidati che alla fine abbiamo scelto sarà stato difficile. C’era da scegliere tra il grande novembre di Duvan Zapata, che con i suoi tre gol consecutivi a Cagliari, Spezia e Juventus ha suggellato un momento di forma straordinario; il momento stellare di Mario Pasalic, con ben sei gol all’attivo nelle quattro partite giocate; la nuova dimensione di Marcelo Brozovic, sempre più fulcro del gioco e leader tecnico dell’Inter; e lo stato di grazia di Dusan, che di pura volontà sta trascinando la Fiorentina in zone di classifica a cui non era più abituata. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciatore del Totti Global Ambassador dello sponsor della Roma La nota azienda di criptovalute sta entrando a spada tratta nel mondo del calcio, come dimostrano altre collaborazioni e, appunto, adesso, l'intesa con il calciatore più popolare a Roma, uno dei più ...

Bordon: 'Infortuni Napoli? Si gioca troppo: è un problema comune' Si somma tutto questo e si vede che il calciatore gioca molto, si prepara il minimo indispensabile. ...infortuni muscolari in pochi giorni? Mi sembra che anche il Milan ne abbia e sia messo peggio del ...

Plusvalenze, quanto costa un calciatore? Lo dice l’algoritmo QuiFinanza Russo Calcio, la “regola del 5” per il primato! S. Pietro Calcio (5-0 in casa), Villaggio S. Agata (1-5 in trasferta), Calcio Furci (4-1 in casa), Giardini Naxos (4-1 in casa), con la parentesi del Real Sud Nino Di Blasi (1-6 in Coppa Sicilia, in ...

Montesilvano: Mastrangelo e antistadio alla Pescara Calcio L’affidamento del servizio in concessione della gestione dello Stadio Mastrangelo e dell’Antistadio Cianfarani, avrà un canone di concessione annuale di euro 600, oltre all’IVA, per la durata di ...

