Cagliari | Grassi | «Partita difficile | seguiamo le indicazioni del mister»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole del centrocampista delAlbertoa pochi minuti dall’inzio della sfida contro il Torino. Le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Albertoha parlato prima di-Torino. MAGGIORE CONCENTRAZIONE – «Avevamo bisogno di stare insieme per concentrarci in vista di unacosì importante». LA– «Mi aspetto una. Il Torino gioca a uomo e noi dobbiamo essere bravi a fare quel che ilci ha chiesto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni: Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita Torino…

Ecco le scelte dei due allenatori Walter Mazzarri e Ivan Juric:(3 - 5 - 2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez,, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Allenatore: ...Commenta per primo: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Bellanova; Nandez, Marin,, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. Torino : Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Lukic, Pobega, Vojvoda;...Diretta Cagliari Torino: streaming video tv, risultato live partita, orario, quote, formazioni e ultime notizie nella sedicesima giornata di Serie A.Cagliari-Torino chiude il programma delle partite della 16esima giornata di Serie A. Per la sfida della Unipol Domus mister Mazzarri, sulla panchina dei granata dal 2018 al 2020 e dunque grande ex del ...