Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +1,87%, Nasdaq +0,93% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chiusura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna l'1,87% a 35.227,89 punti, il Nasdaq lo 0,93% a 15.225,15 punti e l'indice S&P500 l'1,18% a 4.591,76 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chiusura inpercon il Dowche guadagna l'1,87% a 35.227,89 punti, illo 0,93% a 15.225,15 punti e l'indice S&P500 l'1,18% a 4.591,76 punti.

