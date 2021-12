Beautiful, trama 6 dicembre 2021: Thomas tormentato dalle allucinazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 6 dicembre 2021 con Thomas che sarà tormentato dalle allucinazioni che lo porteranno a parlare con il manichino somigliante a Hope. Nel frattempo, Wyatt avrà un confronto con sua madre Quinn riguardo alle azioni che lei ha compiuto nell'ultimo periodo. Infine, Zoe dirà a Zende di aver passato la notte con Carter. Wyatt e Quinn si confronteranno sulle azioni di quest'ultima La verità sulle macchinazioni che Quinn ha messo in atto per separare Ridge e Brooke definitivamente sono finalmente venute alla luce e la donna è stata cacciata di casa da Eric che non è riuscito a perdonarla per ciò che ha fatto. La Fuller, dunque, è andata a stare da suo figlio Wyatt, il quale, secondo la trama Beautiful di questa ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anticipazionioggi 6conche saràche lo porteranno a parlare con il manichino somigliante a Hope. Nel frattempo, Wyatt avrà un confronto con sua madre Quinn riguardo alle azioni che lei ha compiuto nell'ultimo periodo. Infine, Zoe dirà a Zende di aver passato la notte con Carter. Wyatt e Quinn si confronteranno sulle azioni di quest'ultima La verità sulle macchinazioni che Quinn ha messo in atto per separare Ridge e Brooke definitivamente sono finalmente venute alla luce e la donna è stata cacciata di casa da Eric che non è riuscito a perdonarla per ciò che ha fatto. La Fuller, dunque, è andata a stare da suo figlio Wyatt, il quale, secondo ladi questa ...

