(Di lunedì 6 dicembre 2021), instancabile, non disdegna di continuare con baldorie varie: solo per una volta all’anno è fattibile-ama alla follia far baldoria e divertirsi. E’ una ragazza giovane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Aurora Ramazzotti sul suo viso i segni di una notte indimenticabile: “Come tua mamma” – FOTO - #Aurora #Ramazzotti… - ilmessaggeroit : Aurora Ramazzotti con mamma Michelle e papà Eros per i suoi 25 anni: le foto del pigiama party - WuFrancesca : Aurora Ramazzotti festeggia 25 anni... in pigiama - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, 25 anni: la FOTO con mamma e papà scioglie il web - infoitcultura : Aurora Ramazzotti compie 25 anni e festeggia con papà Eros e mamma Michelle Hunziker -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Ospiti al pigiama party tanti amici ed amiche dei, tra i quali Sara Daniele e Paola Di ... Tutti gli invitati erano in pigiama, e quello dellaera elegantissimo, in seta e dai colori ...Emozioni impossibili da dimenticare dopo il party di, ora alcuni dei dettagli più hot della serata prendono il sopravvento. A sole poche ore dal termine dei festeggiamenti indetti in occasione del venticinquesimo compleanno della ...Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni ed ha festeggiato il suo compleanno all’insegna dell’amicizia e della famiglia. Una tenera foto ritrae la ragazza in mezzo ...Aurora Ramazzotti ha computo 25 anni, la foto con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rende perfetto il suo compleanno ...