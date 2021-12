Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, condannata in Myanmar: pena dimezzata a 2 anni (Di lunedì 6 dicembre 2021) La giunta militare del Myanmar ha deciso di concedere a Aung San Suu Kyi una "grazia parziale" riducendo a due anni la condanna a quattro anni inflitta inizialmente. La ex capo del governo civile ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) La giunta militare delha deciso di concedere aSan Suu Kyi una "grazia parziale" riducendo a duela condanna a quattroinflitta inizialmente. La ex capo del governo civile ...

amnestyitalia : #Myanmar: dura condanna per Aung San Suu Kyi. Le forze armate sono determinate a eliminare ogni forma di opposizion… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro a… - fattoquotidiano : Aung San Suu Kyi, la premio Nobel condannata a 4 anni di carcere per incitamento al dissenso contro i militari e vi… - 58_luigina : RT @Agenzia_Ansa: Il Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a quattro anni di… - Rojname_com : Aung San Suu Kyi condannata a 2 anni di carcere. L'Onu: farsa, sia liberata -