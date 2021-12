Atletico Madrid | è allarme in difesa | non ci sarà contro il Porto!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Per l’l’incubo infortuni continua, specialmente in. Secondo TuttoMercatoWeb, oltre alla squalifica di Felipe, per la partitail Porto non cinemmeno Stefan Savic, l’ex difensore della Fiorentina, fermato da un problema muscolare nella partitail Maiorca. Stefan Savic, difensore Atlético(Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)Simeone, alla ricerca di un miracolo per la qualificazione agli ottavi, potrà contare solo su Hermoso e Gimenez come difensori centrali di ruolo. L’uruguaiano, inoltre, non è al meglio, ma potrebbe stringere i denti per giocare dal primo minuto. Altrimenti vedremo se il Cholo saprà inventarsi qualcosa. Diego Simeone Francesco Scanu