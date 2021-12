Atalanta-Boga | un altro club prova l’inserimento | le ultime

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Con l’arrivo del mercato di gennaio, le società iniziano a muoversi per cercare di migliorare la squadra. Percassi, presidente dell’, vuole regalare a Gasperini un colpo per puntare veramente allo Scudetto. Da tempo, il nome preferito è quello di Jeremie, ala del Sassuolo che, sul tavolo, ha l’offerta di 18 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Somma che si avvicina molto ai 20 richiesti dalla società neroverde. Ilbergamasco però deve fare i conti condello Shakhtar e del suo allenatore De Zerbi, suo ex allenatore fino allo scorso anno. Secondo TuttoMercatoWeb, gli ucraini sarebbero pronti a offrire 10 milioni più l’esterno Manor Solomon, che permetterebbe al Sassuolo di coprire il buco che lascerebbe. Jeremie...

Advertising

calciomercatoit : ?? - BarbySavino : RT @Cobretti_80: Ordine ne capisce talmente tanto che ha appena detto che l’Atalanta prende Boga per sopperire la mancanza di Gosens… stess… - NIRV69 : @iINSIDER_ Ma Boga da gennaio è già un giocatore dell'Atalanta? - ilgiornale : Gasperini frena: 'Mai stati primi'. Ma a Bergamo, anche se nessuno lo dice, si pensa al titolo - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Atalanta: una squadra si inserisce per #Boga ?? Le cifre #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Boga

...è in scadenza a giugno 2023 e molto ambito sia in Italia che in Europa. Nel nostro campionato sono almeno due le squadre interessate a lui, in primis l'e poi il Napoli, senza contare ...Male, sembra aver perso la sua lucidità negli scatti da fermo. Ancora altalenanti sulle sfide ...voto 9 : Riescono a sfiorare la perfezione, se non fosse che nel primo tempo rischiano di ...Da tempo, infatti, è sui taccuini della Roma e della sopracitata Atalanta. Autore di 3 gol in questa stagione, il classe ’99 è valutato 20 milioni di euro come Boga. I principali ostacoli ...Uno dei temi caldi in casa Calciomercato Sassuolo è quello relativo a Jeremie Boga, attaccante ivoriano che fa gola a molte squadre e il cui valore si è abbassato negli ultimi mesi. Non è un mistero c ...