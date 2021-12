Assegno unico per i figli, allarme sui tempi di pagamento. Mancano i fondi per gli Isee (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sull?Assegno unico, l?aiuto da 50 a 175 euro per ogni figlio, scatta l?allarme sui tempi di pagamento. Da marzo nelle buste paga dei genitori di bambini e ragazzi, scompariranno le... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sull?, l?aiuto da 50 a 175 euro per ognio, scatta l?suidi. Da marzo nelle buste paga dei genitori di bambini e ragazzi, scompariranno le...

Advertising

marattin : @PLCastagnetti Non era modesta, era inutile (numeri alla mano). Su solidarietà: assegno unico aumenta di 6 mld annu… - marattin : Oggi al dibattito organizzato dal Forum Famiglie sulla fiscalità familiare: il “combinato disposto” di riforma fisc… - muttiornella : @_gmotta65 @gatta_loca @Luana_m89 È una sua valutazione, ma non è detto che sia corretta. Personalmente aspetto di… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Family Act, parità salariale, Assegno Unico e Universale, disegno di legge per contrastare la violenza contro le donne. Qu… - smilypapiking : RT @marattin: @PLCastagnetti Non era modesta, era inutile (numeri alla mano). Su solidarietà: assegno unico aumenta di 6 mld annui il soste… -