Arrestato Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria nei guai per reati societari e bancarotta. La squadra non è coinvolta nelle indagini (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bufera per l’imprenditore e presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, Arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paola per reati societari e bancarotta. Ferrero si trova in carcere mentre sono stati disposti i domiciliari per altre cinque persone. La Sampdoria, secondo quanto è stato riferito, non è coinvolta nelle indagini. Tra gli arrestati, ora ai domiciliari, compaiono anche Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia del patron della Samp. Nel 2018 (leggi l’articolo) la Guardia di Finanza aveva eseguito un decreto di sequestro sempre nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bufera per l’imprenditore edalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiestaProcura di Paola persi trova in carcere mentre sono stati disposti i domiciliari per altre cinque persone. La, secondo quanto è stato riferito, non è. Tra gli arrestati, ora ai domiciliari, compaiono anche Giorgio e Vanessa, rispettivamente nipote e figlia del patronSamp. Nel 2018 (leggi l’articolo) la Guardia di Finanza aveva eseguito un decreto di sequestro sempre nei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Gazzetta_it : Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza: bancarotta e reati societari - Vincent20896893 : RT @LaNotiziaTweet: Arrestato Massimo #Ferrero. Il presidente della #Sampdoria nei guai per reati societari e bancarotta. La squadra non è… - aSalerno_it : #salerno Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, club non coinvolto. -