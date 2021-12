Altra tegola in casa Napoli, Spalletti perde un altro centrocampista: l’esito degli esami (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piove sul bagnato in casa Napoli, la squadra di Luciano Spalletti sta infatti attraversando il periodo più delicato della stagione con soli 5 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato. Inoltre nelle ultime ore è arrivata l’ennesima doccia fredda sul capitolo infortuni, in quanto il Napoli ha diramato una nota ufficiale circa la condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per infortunio nel corso della gara contro l’Atalanta. Lobotka, Infortunio, comunicato ufficialel’esito degli esami -La nota ufficiale del Napoli: “Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piove sul bagnato in, la squadra di Lucianosta infatti attraversando il periodo più delicato della stagione con soli 5 punti raccolti nelle ultime 5 partite di campionato. Inoltre nelle ultime ore è arrivata l’ennesima doccia fredda sul capitolo infortuni, in quanto ilha diramato una nota ufficiale circa la condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per infortunio nel corso della gara contro l’Atalanta. Lobotka, Infortunio, comunicato ufficiale-La nota ufficiale del: “Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina aclinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il giocatore sarà ...

