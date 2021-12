Alex Belli criticato dalla mamma di Soleil Sorge: secco giudizio sul concorrente del Grande Fratello Vip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tira e molla continuo tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip continua a fra discutere. Sulla questione è intervenuta anche la madre della concorrente, Wendy Kay, che si è detta stufa degli atteggiamenti dell’attore nei confronti della figlia. Aspri commenti contro il ‘Vippone’ sono arrivati sotto un post condiviso su Instagram dal reality: gli screen del severo giudizio della donna hanno fatto il giro del web. Alex Belli nel mirino della mamma di Soleil: “Non lo sopporto più“ Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è sempre sotto osservazione e calamita su di sé, ormai da settimane, numerose ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tira e molla continuo traalVip continua a fra discutere. Sulla questione è intervenuta anche la madre della, Wendy Kay, che si è detta stufa degli atteggiamenti dell’attore nei confronti della figlia. Aspri commenti contro il ‘Vippone’ sono arrivati sotto un post condiviso su Instagram dal reality: gli screen del severodella donna hanno fatto il giro del web.nel mirino delladi: “Non lo sopporto più“ Il rapporto traè sempre sotto osservazione e calamita su di sé, ormai da settimane, numerose ...

