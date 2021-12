Volley Bergamo 1991, che peccato: partenza sprint, ma poi Chieri passa 3-1 (Di domenica 5 dicembre 2021) Bergamo. Bergamo parte bene e si illude, ma Chieri riesce a riprendersi e a chiudere il match al quarto set. “Abbiamo giocato una buona gara, ma nei momenti importanti, quando dovevamo chiudere, abbiamo commesso qualche ingenuità, come nel terzo parziale, finito 29-31”. Spiega Giangrossi dopo l’1-3. La novità è Cagnin dal primo minuto opposta alla regista Di Iulio. Lanier e Loda sono confermate in banda, Ogoms e Schölzel al centro. Il libero è Faraone. Chieri risponde con Cazaute e Villani, Bosio e Grobelna, Mazzaro e Weitzel e il libero De Bortoli. Il primo scatto è di Bergamo, con la complicità degli attacchi di Lanier e di qualche errore di Chieri è 9-4. Un nuovo allungo arriva con l’ace di Loda e l’attacco di Lanier (14-7), Chieri risponde con Grobelna e il muro di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021)parte bene e si illude, mariesce a riprendersi e a chiudere il match al quarto set. “Abbiamo giocato una buona gara, ma nei momenti importanti, quando dovevamo chiudere, abbiamo commesso qualche ingenuità, come nel terzo parziale, finito 29-31”. Spiega Giangrossi dopo l’1-3. La novità è Cagnin dal primo minuto opposta alla regista Di Iulio. Lanier e Loda sono confermate in banda, Ogoms e Schölzel al centro. Il libero è Faraone.risponde con Cazaute e Villani, Bosio e Grobelna, Mazzaro e Weitzel e il libero De Bortoli. Il primo scatto è di, con la complicità degli attacchi di Lanier e di qualche errore diè 9-4. Un nuovo allungo arriva con l’ace di Loda e l’attacco di Lanier (14-7),risponde con Grobelna e il muro di ...

