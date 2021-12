Spotify copia TikTok: inserisce lo scorrimento verticale per riconquistare la vetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Veder fare, saper fare. Spotify segue la scia che ha determinato un successo da un miliardo di utenti, ottenuto da TikTok anche con l’ottima intuizione dello scorrimento sui contenuti del noto social cinese, in modalità verticale. Spotify (Adobe Stock)Già Netflix di recente si era adeguato a Douyin (così è chiamato TikTok in patria), ora è il turno del servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di musica, presa da varie case discografiche, come Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. E’ proprio la Public Company di Stoccolma a confermare la novità, in fase di test nella sua app, Discover, che presenta ora un feed verticale di video musicali che gli utenti possono scorrere e, facoltativamente, apprezzare o saltare. Effetto Canvas: ... Leggi su computermagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Veder fare, saper fare.segue la scia che ha determinato un successo da un miliardo di utenti, ottenuto daanche con l’ottima intuizione dellosui contenuti del noto social cinese, in modalità(Adobe Stock)Già Netflix di recente si era adeguato a Douyin (così è chiamatoin patria), ora è il turno del servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di musica, presa da varie case discografiche, come Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. E’ proprio la Public Company di Stoccolma a confermare la novità, in fase di test nella sua app, Discover, che presenta ora un feeddi video musicali che gli utenti possono scorrere e, facoltativamente, apprezzare o saltare. Effetto Canvas: ...

Spotify si aggiorna e copia TikTok Il feed Discover sembra basarsi sulla funzione Canvas esistente di Spotify, in cui gli artisti possono riprodurre video insieme alla loro musica.

