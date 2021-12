Pier Silvio Berlusconi, stavolta non dipende da lui: UeD verso la chiusura (Di domenica 5 dicembre 2021) Negli ultimi giorni stanno circolando voci su una possibile chiusura del programma Uomini e Donne. Ma in questo caso Pier Silvio Berlusconi non c’entra nulla. Di cosa si tratta? Pier-Silvio-Berlusconi-AltranotiziaLe reti Mediaset da qualche settimana sono al centro dell’attenzione mediatica per via dei grandi cambiamenti strutturali voluti fortemente da Pier Silvio Berlusconi, in qualità di presidente e amministratore delegato di RTI, la società che gestisce e coordina tutte le attività delle reti Mediaset. Nelle ultime ore una notizia ha acceso il dibattito sui giornali ed in ambito social. Una trasmissione di punta delle reti Mediaset, ovvero Uomini e Donne, è a rischio chiusura, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Negli ultimi giorni stanno circolando voci su una possibiledel programma Uomini e Donne. Ma in questo casonon c’entra nulla. Di cosa si tratta?-AltranotiziaLe reti Mediaset da qualche settimana sono al centro dell’attenzione mediatica per via dei grandi cambiamenti strutturali voluti fortemente da, in qualità di presidente e amministratore delegato di RTI, la società che gestisce e coordina tutte le attività delle reti Mediaset. Nelle ultime ore una notizia ha acceso il dibattito sui giornali ed in ambito social. Una trasmissione di punta delle reti Mediaset, ovvero Uomini e Donne, è a rischio, ...

Advertising

MediasetPlay : Buon compleanno Maria! ?? Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a #Verissimo: “Potrai sempre contare su di me. Ti vo… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Buon compleanno Maria! ?? Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a #Verissimo: “Potrai sempre contare su di me. Ti voglio t… - vincentperez95 : RT @MediasetPlay: Buon compleanno Maria! ?? Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a #Verissimo: “Potrai sempre contare su di me. Ti voglio t… - Lanasmiciogatto : ultimo pensiero su “non serve instagram per fare gli auguri ad un’amica” che mi è venuto guardando gli auguri di pi… - Agne_Brown98 : RT @MediasetPlay: Buon compleanno Maria! ?? Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a #Verissimo: “Potrai sempre contare su di me. Ti voglio t… -