“Napoli sconfitto con l’Atalanta | i quotidiani festeggiano” il commento di Zaccone

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mauriziointerviene su-Atalanta che ha visto gli azzurri uscire sconfitti dallo stadio Diego Armando Maradona. Una prova importante quella della squadra di Spalletti, che nonostante le sei assenze è riuscita a reagire alle difficoltà. Si, perché oltre ai tanti calciatori infortunati la squadra ha dovuto sopperire anche al gol dopo 7 minuti di Malinovskyi, viziato da un fallo di mano di Zapata. Al termine della partita l’intero stadio ha voluto applaudire alla prova del, nonostante la sconfitta. Una prova di maturità e vicinanza alla squadra di Spalletti. Ma una prova anche di sportività, dato che lo stadio ha applaudito anche, squadra che gioca a calcio senza snaturarsi per difendere il punticino fuori casa. A fine partita è arrivato ildi ...

Complice lo stop delin casa dall'outsider Atalanta. I rossoneri, battendo la Salernitana sono tornati in vetta, a quota 38 punti . Ma occhio anche ai rivali nerazzurri. Prova di ...Questo il commento di Dries Mertens, autore della rete del momentaneo 2 - 1 del, poidall' Atalanta . "Al rinnovo non ci penso, vediamo a fine anno. Ora vogliamo fare tutti bene " ...Il Napoli va k.o. al Maradona contro l'Atalanta, ma la prestazione è ottima nonostante un'emergenza fortissima. Non è più primo, scavalcato da Milan e Inter, ma il sodalizio azzurro gioca bene, con ...Maurizio Zaccone interviene su Napoli-Atalanta che ha visto gli azzurri uscire sconfitti dallo stadio Diego Armando Maradona.