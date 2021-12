Milano, il concerto di Natale in regalo per i più bisognosi: arriva il “Biglietto sospeso” (Di domenica 5 dicembre 2021) arriva il Biglietto sospeso: la Sala Verdi del Conservatorio di Milano apre le porte per il tradizionale concerto di Natale, che quest’anno si terrà martedì 14 dicembre alle 20.30. Come per l’usanza partenopea di pagare un caffè in più (oltre a quello che si beve), per chi non può permetterselo, la società del Quartetto di Milano propone di offrire a uno sconosciuto o una sconosciuta la possibilità di assistere a una serata d’eccezione con il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto dal maestro Bruno Casoni. Il Biglietto sospeso costa 20 euro e potrà essere acquistato online sul sito www.quartettoMilano.it o negli uffici del Quartetto Milano in via Durini 24, dal lunedì al venerdì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)il: la Sala Verdi del Conservatorio diapre le porte per il tradizionaledi, che quest’anno si terrà martedì 14 dicembre alle 20.30. Come per l’usanza partenopea di pagare un caffè in più (oltre a quello che si beve), per chi non può permetterselo, la società del Quartetto dipropone di offrire a uno sconosciuto o una sconosciuta la possibilità di assistere a una serata d’eccezione con il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto dal maestro Bruno Casoni. Ilcosta 20 euro e potrà essere acquistato online sul sito www.quartetto.it o negli uffici del Quartettoin via Durini 24, dal lunedì al venerdì ...

