Milan, occhi sul difensore del Barcellona! Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan è in cerca di un sostituto. In queste ore il nome caldo è quello di Samuel Umtiti, difensore francese del Barcellona. Difatti, il quotidiano catalano Sport spiega come in queste ore il Milan stia chiedendo informazioni ai blaugrana per il giocatore. I contatti tra i due club c'erano stati già quest'estate; l'emergenza difensiva dei rossoneri ha portato i dirigenti a riaprire la pista che porta al francese. Pioli apprezza moltissimo il calciatore e sarebbe pronto ad accoglierlo nella sua squadra.

frmas94 : @ildumba Io ho negli occhi i primi 30' di Milan atletico, sogno quell'intensitá con tutte le frecce in campo. Vorrei tanto andasse così - sportli26181512 : Sampdoria, occhi sul giocatore del Milan: La Sampdoria aveva già seguito in passato Andrea Conti del Milan. Tuttavi… - simonepriamo : @Matador1337 Peraltro nel derby ai miei occhi avevamo giocato come ieri, solo che il Milan aveva impostato un ritmo… - Milannews24_com : Calciomercato Milan LIVE: occhi su Umtiti, le parole di Italiano su Vlahovic - Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari, occhi su due giocatori del Milan: possono arrivare a gennaio #cagliaricalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan occhi Sampdoria, occhi sul giocatore del Milan Il rossonero sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e potrebbe lasciare il Milan a gennaio. Stando a quanto riporta il quotidiano genovese Il Secolo XIX la Sampdoria starebbe ancora ...

A 'Che Tempo Che Fa" Zlatan Ibrahimovi Il numero 11 del Milan, considerato uno degli attaccanti più forti al mondo, interviene per ... "Il diario di un uomo di 40 anni che fa i conti con il suo passato e guarda dritto negli occhi il futuro, ...

Milan, occhi su Okoli | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com Milan, Cucchi su Twitter: “4 squadre in 4 punti. Bella sfida” Riccardo Cucchi ha commentato la 16esima giornata di Serie A su Twitter. Ecco le sue considerazioni sulla lotta scudetto.

Milan, lungo stop per Kjaer: Maldini ne segue sei per gennaio Simon Kjaer starà fuori per sei mesi e il Milan dovrà intervenire sul mercato a gennaio: ecco tutti i candidati per sostituire il danese ...

