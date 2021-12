Milan, gli infortuni di questa stagione: Pellegri è l’ultimo della lista | VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Pietro Pellegri è solo l'ultimo della lunga lista degli infortuni subiti dal Milan durante questa stagione: ecco tutte le defezioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Pietroè solo l'ultimolungadeglisubiti daldurante: ecco tutte le defezioni

Advertising

damore_marco : Milan e Inter due grandi squadre per gioco, struttura e mentalità. Peccato che gli Dei del calcio ci abbiano decima… - DiMarzio : #Milan | Incontro con gli agenti di Agustin #Alvarez - gegi1978 : @acmilan Ogni minuto con Ganz in panchina è un minuto contro gli Inter del Milan - _alezD_ : 2 gol stupidi e un rigore che forse non c'era. Guarino sta giocando al gatto col topo con Ganz. Dispiace perché die… - PianetaMilan : .@acmilan, gli #infortuni di questa stagione: #Pellegri è l'ultimo della lista | #VIDEO - #ACMilan #Milan… -