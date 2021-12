Maria De Filippi, i 60 anni di Queen Mary (Di domenica 5 dicembre 2021) Per capire la grandezza di Maria De Filippi in tv e il suo appeal nei confronti dei telespettatori basta guardare gli ascolti del primo sabato di Canale 5 senza la sua presenza. Nonostante andasse in ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Per capire la grandezza diDein tv e il suo appeal nei confronti dei telespettatori basta guardare gli ascolti del primo sabato di Canale 5 senza la sua presenza. Nonostante andasse in ...

Advertising

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi, i 60 anni della conduttrice autrice e produttrice con la capacità di raccontare gli italiani: “La… - Gazzetta_it : Maria De Filippi, 60 anni e non sentirli grazie a crossfit, tennis, padel e una dieta rigorosa - arvvenig : RT @orasiamoindue_: Per me è il modo in cui Rudy Zerbi e Maria de Filippi amano Giulia e non l'hanno mai nascosto - asrmyheart : RT @Ri_Ghetto: AKA7EVEN E SANGIOVANNI A #SANREMO2022 MARIA DE FILIPPI HA DETTO: VI PIAZZO SUBITO ANCHE I NUOVI -