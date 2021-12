LIVE Sci di fondo | Staffetta Lillehammer 2021 in DIRETTA | Scardoni tiene il ritmo delle migliori nel primo giro

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Completato il, il gruppo comincia a frazionarsi: Luciarimane vicino alle prime, stringendo i denti. 11.50 La prima a staccarsi dopo due chilometri è la prima frazionista della seconda squadra americana: Sydney Palmer-Leger. 11.48 Gruppo ancora compatto ai 900 metri: Luciasfila dodicesima in sciadue squadre russe e della Finlandia II. 11.47 Luciaper l’Italia in prima frazione, Emma Ribom per la Svezia I, Tiril Udnes Weng per la Norvegia I, Hailey Swirbul per gli Stati Uniti I. 11.45 COMINCIA LA4X5 KM FEMMINILE! 11.42 E’ tornata la neve a: temperature rigide in questa giornata norvegese. 11.38 Gli Stati ...

Advertising

Eurosport_IT : Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gl… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE discesa femminile Lake Louise, Sofia Goggia ci rivede - Romana40 : RT @Eurosport_IT: Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gli spor… - maplewhite1912 : RT @Eurosport_IT: Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gli spor… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

... Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla direttadella terza e ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo didi fondo 2021 - 2022 in programma a Lillehammer ...... valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 dialpino e in programma alle ore 18.30 di domenica ... COME VEDERE LA GARA IN TV SEGUI ILDELLA GARA START LIST SUPER - G FEMMINILE LAKSE LOUISE 2021: ...Sci Alpino. Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - Sofia Goggia come un razzo, bis in discesa a Lake Louise. LAKE LOUISE - Sofia Goggia è irraggiungibile anche nella seconda discesa. La bergamasca vo ...G e la prima discesa, gli atleti torneranno in pista questa sera a partire dalle ore 20 italiane per la seconda discesa libera. SEGUI IL LIVE DELLA GARA I CONVOCATI AZZURRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL ...