LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: gara cancellata per il vento (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07: La nostra DIRETTA si chiude qui. l’appuntamento è per il prossimo fine settimana con lo slalom e il gigante in Val d’Isere 21.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo dopo le due sfortunate tappe statunitensi in cui si sono disputate quattro delle cinque gare previste: 1 ODERMATT Marco SUI 346 2 MAYER Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 5 FEUZ Beat SUI 160 6 PINTURAULT Alexis FRA 125 7 CAVIEZEL Gino SUI 116 8 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 9 SANDER Andreas GER 98 10 KRANJEC Zan SLO 86 11 PARIS Dominik ITA 84 21.04: Si chiude così la parentesi statunitense della Coppa del Mondo, con un pizzico di amaro in bocca perchè gli azzurri iniziavano a prendere le misure e a prenderci gusto ma dalla prossima settimana avranno la possibilità di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07: La nostrasi chiude qui. l’appuntamento è per il prossimo fine settimana con lo slalom e il gigante in Val d’Isere 21.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo dopo le due sfortunate tappe statunitensi in cui si sono disputate quattro delle cinque gare previste: 1 ODERMATT Marco SUI 346 2 MAYER Matthias AUT 310 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 229 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 199 5 FEUZ Beat SUI 160 6 PINTURAULT Alexis FRA 125 7 CAVIEZEL Gino SUI 116 8 HIRSCHBUEHL Christian AUT 100 9 SANDER Andreas GER 98 10 KRANJEC Zan SLO 86 11 PARIS Dominik ITA 84 21.04: Si chiude così la parentesi statunitense della Coppa del Mondo, con un pizzico di amaro in bocca perchè gli azzurri iniziavano a prendere le misure e a prenderci gusto ma dalla prossima settimana avranno la possibilità di ...

Advertising

Eurosport_IT : Nel tardo pomeriggio spazio allo sci alpino ma intanto inizia subito un'altra giornata ricca di appuntamenti con gl… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Beaver Creek 2021 in DIRETTA: partenza ritardata alle 21.30 per il vento - #alpino… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera maschile domenica Beaver Creek 2021 in DIRETTA - #alpino #discesa #libera… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Lake Louise in DIRETTA: Goggia fenomenale! Straordinario tris battendo Gut e Puchner! 5° Bri… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #LakeLouise Fantastica Sofia #Goggia, che firma una mitologica tripletta, trionfando anche nel #SuperG! #live -