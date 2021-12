LIVE Rublev-Gojo 6-4 4-5, Russia-Croazia 0-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il russo deve allungare il secondo set (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lento in risposta Rublev sulla seconda del croato. 5-5 Non teme nulla il russo che rete attaccato al set. 40-0 Prima vincente di Rublev. 30-0 Scappa via la risposta di Gojo. 15-0 Prima al corpo del classe 1997. 4-5 Gojo non trema e costringe Rublev nel dover recuperare nel secondo set. 40-30 Prima centrale di Gojo. 30-30 Scappa via la risposta del russo. 15-30 Male in uscita dal servizio il croato. 15-15 Diritto lungolinea a sventaglio di Rublev. 15-0 Diritto vincente di Gojo in uscita dal servizio. 4-4 Chiusura a rete del classe 1997. 40-0 Prima esterna del #5 al mondo. 30-0 Quinto ace del russo. 15-0 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lento in rispostasulla seconda del croato. 5-5 Non teme nulla ilche rete attaccato al set. 40-0 Prima vincente di. 30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 Prima al corpo del classe 1997. 4-5non trema e costringenel dover recuperare nelset. 40-30 Prima centrale di. 30-30 Scappa via la risposta del. 15-30 Male in uscita dal servizio il croato. 15-15 Diritto lungolinea a sventaglio di. 15-0 Diritto vincente diin uscita dal servizio. 4-4 Chiusura a rete del classe 1997. 40-0 Prima esterna del #5 al mondo. 30-0 Quinto ace del. 15-0 ...

