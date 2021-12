L’altalena tra democristiani e comunisti Gli anni ’70 visti da Follini

Leggi su formiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) *Articolo pubblicato sul numero di novembre della rivista Formiche Tra piazza del Gesù, sede della Democrazia cristiana, e via delle Botteghe oscure, sede del Partito comunista italiano, correvano pochi metri, sì e no un centinaio. E correva però, tra quei due partitoni, un abisso scavato dalle differenze politiche, dal sentimento popolare, dalla storia e dai suoi umori. I dirigenti si parlavano, con circospezione, e si combattevano, con circospezione ancora maggiore. Mentre i loro elettori si facevano a vicenda il viso dell’arme. Potrebbe essere raccontata così, per sommi capi (molto sommi, a dire il vero) la lunga altalena dei rapporti train tutto il dopoguerra e segnatamente nei turbolentiSettanta del secolo scorso. Raccontata cioè come una sfida tra istinti collaborativi e pulsioni di lotta. Ovvero ...