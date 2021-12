La “bufala” dei neonati, figli di donne vaccinate, che “camminano” dopo 3 mesi (Di domenica 5 dicembre 2021) I loro rapporti con la scienza non sono idilliaci. Lo dimostrano le teorie (false) del complotto che propinano sui social e nelle chat di riferimento, ma anche tutti gli “idoli” citati che poco hanno a che fare con il mondo della medicina. E così, nelle ultime ore, una delle più paradossali bufale è stata condivisa sui social (da un profilo che twitta compulsivamente, speso e volentieri fake news, e che ha un immotivato seguito di follower): quella dei neonati che camminano dopo soli tre mesi dalla loro nascita. Ovviamente i genitori di questi “bambini geneticamente modificati” avrebbero ricevuto il vaccino anti-Covid. E, altrettanto ovviamente, l’immunizzazione non c’entra nulla e la storia è completamente falsa. LEGGI ANCHE > I No Green Pass che su Telegram negano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 5 dicembre 2021) I loro rapporti con la scienza non sono idilliaci. Lo dimostrano le teorie (false) del complotto che propinano sui social e nelle chat di riferimento, ma anche tutti gli “idoli” citati che poco hanno a che fare con il mondo della medicina. E così, nelle ultime ore, una delle più paradossali bufale è stata condivisa sui social (da un profilo che twitta compulsivamente, speso e volentieri fake news, e che ha un immotivato seguito di follower): quella deichesoli tredalla loro nascita. Ovviamente i genitori di questi “bambini geneticamente modificati” avrebbero ricevuto il vaccino anti-Covid. E, altrettanto ovviamente, l’immunizzazione non c’entra nulla e la storia è completamente falsa. LEGGI ANCHE > I No Green Pass che su Telegram negano non solo la pandemia, ma anche il cambiamento ...

