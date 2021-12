Juve | allarme rosso in attacco | non succedeva da ben 33 anni!

(Di domenica 5 dicembre 2021)ntus, èin: meglio solo della Salernitana. I numeri del reparto offensivo bianconero Dati imbarazzi per laquelli della produzione offensiva. Il primo: Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno segnato 7 gol complessivi in campionato; Lautaro-Dzeko e Immobile-Pedro sono a 16, Ibra-Leao a 10, Osimhen-Insigne a 9, Simeone-Barak a 14. Due: lantus ha segnato solo 7 gol nelle prime 7 partite incasa di questo campionato, peggior dato della Serie A se si esclude la Salernitana, ferma a 5. Tre: lantus non segnava così pochi gol in casa dal grigio 1988-89. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il campanello d'va però registrato nella fase difensiva. Il Piacenza ha subito 6 gol nelle ... ore 14:30 Piacenza " Lecco Pro Vercelli " Triestina Renate "U23 Sudtirol - Fiorenzuola ...In tutto sono 47 le partite saltate dagli indisponibili atalantini, quanti quelli della. Dall'altra parte della città il Torino non sta meglio: 22 vittime di infortuni, per 61 partite saltate. ...Juventus, è allarme rosso in attacco: meglio solo della Salernitana. I numeri del reparto offensivo bianconero Dati imbarazzi per la Juve quelli della produzione offensiva. Il primo: Paulo Dybala e Al ...L'Under 19 bianconera pareggia in trasferta contro il Pescara. Di seguito riportiamo la cronaca ufficiale del match direttamente dal sito web della Juve: "La prima frazione stenta a decollare e lo 0-0 ...