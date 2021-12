Advertising

Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: India, 13 civili uccisi dalla polizia nel nordest del Paese #india - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: India, 13 civili uccisi dalla polizia nel nordest del Paese #india - MediasetTgcom24 : India, 13 civili uccisi dalla polizia nel nordest del Paese #india - IlFarosulMondo : #Kashmir : #India usa i civili come scudi umani #KashmirLivesMatter -

Ultime Notizie dalla rete : India civili

IQNA

Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso 13nello Stato nordorientale del Nagaland dopo aver sparato contro un camion e successivamente aperto il fuoco sulla folla che si era radunata per protestare contro l'attacco: lo ha reso noto oggi ...Guerre, come in Myanmar e in Sudan, scontri etnici, come in Nigeria e nel Tigrai, conflitti ... Con 14 milioni di schiavi è l'ad aggiudicarsi il triste primato per il numero di uomini ...Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso 13 civili nello Stato nordorientale del Nagaland dopo aver sparato contro un camion e successivamente aperto il fuoco sulla folla che si era radunata per pro ...Dopo il fasto, la frugalità, scrive Le Monde. Il Forum sulla cooperazione tra Cina e Africa (Focac), un importante incontro di rito tra il ...