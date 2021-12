Imolese-Modena, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) La diciassettesima giornata del Girone B di Serie C vedrà uno scontro interessante: Imolese–Modena. La sfida è in programma allo Stadio Romeo Galli di Imola, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. L’ultimo precedente delle due compagini risale a settembre, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C; lì la squadra di Tesser si è imposta per 4-0. Oggi l’Imolese che viaggia a metà tra la zona calda dei playout e quella dei playoff. La vittoria manca dal 23 ottobre, nel 5-0 contro il Grosseto; poi quattro sconfitte e un pareggio. Il Modena è invece in testa alla classifica a pari punti con la Reggiana, vantando il miglior attacco del campionato e una certa continuità di risultati. L’ultimo successo è uno strabiliante 6-1 in casa contro la Pistoiese, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) La diciassettesima giornata del Girone B diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Romeo Galli di Imola, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. L’ultimo precedente delle due compagini risale a settembre, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa ItaliaC; lì la squadra di Tesser si è imposta per 4-0. Oggi l’che viaggia a metà tra la zona calda dei playout e quella dei playoff. La vittoria manca dal 23 ottobre, nel 5-0 contro il Grosseto; poi quattro sconfitte e un pareggio. Ilè invece in testa alla classifica a pari punti con la Reggiana, vantando il miglior attacco del campionato e una certa continuità di risultati. L’ultimo successo è uno strabiliante 6-1 in casa contro la Pistoiese, con ...

