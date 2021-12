Il Principe William si racconta: un tenero racconto su Lady D e quell’incidente shock… (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Principe William ha confessato di ascoltare spesso Tina Turner per mantenere vivi i ricordi della sua amata mamma, la Principessa Diana. In una nuova intervista, riportata anche dal Mirror, il Duca di Cambridge ha rivelato che uno dei suoi brani preferiti della celebre cantante è “The Best”, conosciuta anche come “Simply The Best”, un brano interpretato da Bonnie Tyler nel 1988 e portato al successo internazionale l’anno successivo proprio dalla Turner. Come ha detto lo stesso William, ascoltare quella canzone lo riporta ad un “vero momento di famiglia” e gli fa ricordare quando andava a scuola con la mamma e suo fratello Harry. LEGGI ANCHE => William non vuole più sentire suo fratello: ecco cosa fa per evitare Harry L’erede al trono ha aggiunto altri dettagli sui suoi gusti ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilha confessato di ascoltare spesso Tina Turner per mantenere vivi i ricordi della sua amata mamma, lassa Diana. In una nuova intervista, riportata anche dal Mirror, il Duca di Cambridge ha rivelato che uno dei suoi brani preferiti della celebre cantante è “The Best”, conosciuta anche come “Simply The Best”, un brano interpretato da Bonnie Tyler nel 1988 e portato al successo internazionale l’anno successivo proprio dalla Turner. Come ha detto lo stesso, ascoltare quella canzone lo riporta ad un “vero momento di famiglia” e gli fa ricordare quando andava a scuola con la mamma e suo fratello Harry. LEGGI ANCHE =>non vuole più sentire suo fratello: ecco cosa fa per evitare Harry L’erede al trono ha aggiunto altri dettagli sui suoi gusti ...

